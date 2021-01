Coronavirus, da oggi 14 Regioni in zona arancione: solo due rosse | In Lombardia si parla di class action per i danni

Da oggi, con l'ingresso di Lombardia e Sardegna, sono 14 le Regioni italiane in zona arancione per il coronavirus: restano rosse solo la Sicilia e l'Alto Adige, mentre gialle sono Campania, Basilicata, Molise, Trentino e Toscana. Intanto diversi imprenditori e commercianti lombardi ventilano una class action per i danni subiti con "l'errore" zona rossa. E anche il presidente Fontana ha annunciato che chiederà risarcimenti al governo.