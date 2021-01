Coronavirus, in Italia 11.629 nuovi casi su 216.211 tamponi e altri 299 decessi

Sono 11.629 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 216.211 tamponi eseguiti. Il tasso di positività risale al 5,3% (sabato era al 4,6%). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 299 decessi, per un totale di 85.461 vittime dall'inizio della pandemia. I guariti da ieri sono stati 10.885. La Regione che registra il maggior incremento di nuovi casi è la Lombardia (+1.375).

I numeri della pandemia Torna a salire il numero dei posti occupati in terapia intensiva per il Covid. Sono 2.400 i pazienti ricoverati in rianimazione, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a sabato. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 120. Negli altri reparti Covid sono invece ricoverati 21.309 pazienti, in calo di 94 unità rispetto a sabato. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 499.278, 444 in più rispetto a ieri.

Quattro Regioni sopra i mille casi Sono 4 le Regioni che hanno più di mille nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. L'incremento più alto è ancora della Lombardia, con 1.375 casi individuati. Seguono Emilia Romagna (1.208), Campania (1.069) e Lazio (1.056).