Coronavirus, arrivato in Italia il primo carico di vaccini Moderna | AstraZeneca presenta la richiesta di autorizzazione all'Ema

Il governo ha "un modo di agire schizofrenico. Da una parte c'è il ministro Speranza che invita noi governatori alla massima prudenza, magari a ragione se davvero si teme l'arrivo di una terza ondata del virus come in Gran Bretagna o in Germania. Dall'altra c'è la variabile impazzita della ministra Azzolina che ci accusa di tener chiuse le scuole, ma anche il ministro Franceschini che pensa a riaprire i musei. Vorremmo maggiore coerenza". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti in un'intervista al Corriere della Sera in cui ribadisce di voler "far tornare in presenza tutti gli studenti, gli universitari, i liceali. Ma vorrei anche capire se davvero il rischio è quello di un forte aumento dei contagi, come ci dice il governo".