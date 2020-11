Conte: "Lockdown generale se si rifiuta la divisione in tre fasce" | Locatelli (Cts): "Misure corrette, 3 settimane per effetti"

Coronavirus, al via il lockdown nelle zone rosse: a Milano bar e negozi chiusi Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 1 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 2 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 3 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 4 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 5 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 57 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 57 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 57 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 57 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 10 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 11 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 12 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 13 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 14 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 15 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 16 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 17 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 18 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 19 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 20 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 21 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 22 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 23 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 24 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 25 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 26 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 27 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 28 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 29 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 30 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 31 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 32 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 33 di 57 Milano, primo giorno di lockdown LaPresse 34 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 35 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 36 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 37 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 38 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 39 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 40 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 41 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 42 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 43 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 44 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 45 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 46 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 47 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 48 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 49 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 50 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 51 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 52 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 53 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 54 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 55 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 56 di 57 Milano, primo giorno di lockdown Ansa 57 di 57 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Nessuno ha mai messo in discussione prima il meccanismo di monitoraggio che ha portato alla divisione dell'Italia in tre fasce, rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato". Così il premier Giuseppe Conte risponde alle proteste di alcune Regioni. Secondo Franco Locatelli (Cts), "possiamo controllare la seconda ondata del Covid perché abbiamo preso misure corrette. Tre settimane per gli effetti". LEGGI ANCHE >> La situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi