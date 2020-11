Covid, oggi è il giorno dei lockdown per le zone rosse | Brusaferro: "Alcune Regioni oltre la soglia dei ricoveri"

Una perdita di fatturato di almeno un miliardo di euro: è l'effetto della chiusura per un intero mese degli oltre 51mila tra ristoranti, bar e pizzerie situati in Lombardia. E' quanto stima la Coldiretti regionale sulle conseguenze di un lockdown per cercare di arginare la diffusione del coronavirus in riferimento all'emanazione del nuovo Dpcm. La Lombardia - spiega la Coldiretti - è la regione italiana con il maggior numero di locali per il consumo di cibo e bevande fuori casa".