Covid, Milano verso il lockdown | Sala: "Misure severe ma rispetteremo le decisioni del governo"

"Misure severe ma Milano le rispetterà" - Sala ha aggiunto che nel Dpcm ci sono "ulteriori misure, più stringenti, per le aree a rischio alto, fra le quali pare evidente ci sarà la Regione Lombardia e la nostra città. Si tratta certamente di misure severe ma Milano anche questa volta rispetterà le decisioni del governo e lavorerà unita per uscire al più presto da questa difficile situazione. Ogni giorno da Palazzo Marino mi assicurerò che ciò avvenga", ha concluso.

In città sospesi pagamenti Area C e strisce blu - Intanto a Milano sarà sospeso, a causa dell'emergenza Covid, il pagamento di Area C, la zona a traffico limitato del centro città, e dei parcheggi sulle strisce blu. Lo ha annunciato lo stesso Sala commentando il nuovo decreto del governo. "Ho dato mandato di sospendere il pagamento di Area C e dei parcheggi sulle strisce blu", ha scritto Sala.

A Milano nel Municipio 8 sono stati imbrattati dei murales dedicati a medici e infermieri del vicino ospedale Sacco. Lo denuncia sulla sua pagina Facebook il Municipio 8, postando delle foto dei murales imbrattati. "Questa notte qualche vigliacco ha vandalizzato i murales dedicati a medici ed infermieri dell'ospedale Sacco, realizzati dalle associazioni del territorio e sostenuti dal Municipio 8 - si legge nel post -. Prenderemo provvedimenti e presenteremo un esposto, chiedendo anche di visionare i filmati delle telecamere! Non c'è spazio per gli incivili".

Aiuti a chi è penalizzato - Sala ha voluto poi rivolgere un pensiero a coloro che saranno costretti a chiudere negozi e attività. "Continuerò a battermi affinché gli aiuti a favore di tutte le categorie penalizzate dalla chiusura vengano immediatamente erogati. Per questo sono pronto da subito a farmi portavoce delle loro istanze in tutte le opportune sedi", ha detto.

Scuola come risorsa principale - Il sindaco ha parlato anche della scuola. "Accolgo con favore la conferma delle lezioni in classe per gli studenti fino alla prima media. Non posso non dispiacermi per i ragazzi e le ragazze che non potranno frequentare i loro istituti scolastici. La scuola in presenza, per il suo valore educativo e sociale, resta una delle risorse principali da preservare", ha concluso.