Governo al lavoro per ultimare il Dpcm con le nuove norme anti-Covid che entreranno in vigore dal 4 dicembre. Si discute soprattutto sui divieti e sulle limitazioni per le festività di Natale e Capodanno. "Il testo del decreto ci arriva sempre all'ultimo minuto e non abbiamo il tempo di fare le nostre proposte", lamenta il governatore lombardo Attilio Fontana. Proprio la Lombardia corre il rischio di rimanere zona arancione in vista del ponte per l'Immacolata, mentre altre Regioni intravedono la zona gialla dal 6 dicembre.