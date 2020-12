Giovanni Toti: "Non capisco perché chi è in zona gialla non possa festeggiare il Natale nel comune accanto"

"Non capisco perché chi è in zona gialla non possa festeggiare il Natale nel comune accanto". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta a "Stasera Italia" i provvedimenti che intenderà adottare il governo per contenere la pandemia durante le feste natalizie e che saranno varate con il prossimo decreto.

"Abbiamo chiesto equilibrio al governo - dice Toti - ma si dovrà tenere conto del peso del Natale per gli italiani, soprattutto per l'economia. Il governo dovrà pensare che l'Italia è fatta anche da paesi di priovincia, non capisco perché fratelli e sorelle non possano ricongiungersi pur essendo a un comune di distanza".