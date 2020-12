Coronavirus, Ippolito (Cts): "Senza attenzione durante le feste marzo 2021 sarà come lo scorso"

"Il virus è ancora lì e si diffonde sempre allo stesso modo: è pericoloso oggi come lo era a marzo scorso e come lo sarà a marzo del 2021 se non saremo stati intelligenti durante le festività di fine anno". Così Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani e componente del Cts. "In Italia - ha quindi aggiunto - ci sono stati 30mila decessi per il coronavirus da quando, a fine maggio, qualcuno disse che il virus clinicamente non esisteva più".