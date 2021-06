Vaccini, oltre 600mila dosi per il secondo giorno consecutivo | A Rieti l'open day per i ragazzi

Coronavirus, a Rieti la prima volta del vaccino ai ragazzi dai 12 ai 17 anni Ansa 1 di 20 Ansa 2 di 20 Ansa 3 di 20 Ansa 4 di 20 Ansa 5 di 20 Ansa 6 di 20 Ansa 7 di 20 Ansa 8 di 20 Ansa 9 di 20 Ansa 10 di 20 Ansa 11 di 20 Ansa 12 di 20 Ansa 13 di 20 Ansa 14 di 20 Ansa 15 di 20 Ansa 16 di 20 Ansa 17 di 20 Ansa 18 di 20 Ansa 19 di 20 Ansa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Weekend da record per le vaccinazioni, con oltre 600mila dosi inoculate per il secondo giorno consecutivo. Ed è sold out all'ospedale de' Lellis di Rieti per il "Junior Open day", la prima giornata in Italia in cui vengono vaccinati contro il coronavirus i ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Un'"anteprima" della campagna per i giovanissimi, che nel Lazio aprirà ufficialmente il 16 giugno. Intanto in Sicilia parte il primo dei tre open day AstraZeneca per il vaccino volontario agli over 18. Da lunedì il coprifuoco slitta di un'ora: in zona gialla scatta a mezzanotte, e in area bianca è abolito.