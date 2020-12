Covid, altri 4 medici morti: sono 237 | "Siamo tornati ai tempi di marzo" | Vaccino, app per prenotare e tracciare

Un'app per la vaccinazione anti-Covid, che metta in rete il sistema di distribuzione, somministrazione e tracciamento. E' quanto si sta valutando nell'ambito del Piano vaccini. L'app permetterebbe prenotazione e avvisi sulla data del richiamo e monitorerebbe anche eventuali reazioni avverse. Sarà possibile sapere dove e in che modo è stato somministrata la dose e servirà come registro elettronico dei vaccinati. Il progetto di farmacovigilanza potrebbe essere condiviso a livello europeo.