Coronavirus, tace i sintomi e contagia un'equipe medica per farsi rifare il naso: ora rischia 12 anni di carcere

Ha nascosto i suoi sintomi influenzali a un'equipe di medici dell'ospedale Parini di Aosta per paura che la sua operazione di rinosettoplastica venisse rinviata. Aveva il coronavirus. Ad accorgersene in sala pre operatoria è stato l'anestesista, notando un rialzo della temperatura corporea. Il paziente è così stato sottoposto al tampone per il Covid-19, risultato positivo, quindi dimesso e confinato all'isolamento domiciliare. Nel frattempo, però, aveva già contagiato lo stesso anestesista, il chirurgo e l'infermiere. Come riporta La Repubblica Torino, la procura di Aosta ha aperto d'ufficio un fascicolo per epidemia colposa aggravata. L'uomo rischia 12 anni di carcere. I fatti risalgono alla scorsa settimana.