Coronavirus, Speranza: "Sul vaccino vinceremo la partita"

Sul vaccino contro il coronavirus "c'è in corso un lavoro senza precedenti che ci porterà al successo". Lo ha assicurato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Questa partita - ha detto - l'uomo la vincerà. Poi vedremo se sarà AstraZeneca o un'altra compagnia. Quel che è certo è che vogliamo un vaccino nel più breve tempo possibile e lo vogliamo sicuro. Non autorizzeremo mai un vaccino che non abbia completato tutti gli step in maniera puntuale".