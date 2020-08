Coronavirus, Speranza: in Italia dati più bassi dell'Unione europea

Secondo l'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, in Italia ci sono 5,2 casi di coronavirus per 100mila abitanti, il più basso in Europa. A riferirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che nell'informativa al Senato sull'emergenza sanitaria sottolinea come il nostro Paese sia quello "messo meglio per la situazione epidemica". Merito di "tutto il Servizio sanitario nazionale" e del "comportamento dei nostri concittadini".