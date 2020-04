Coronavirus, Speranza firma il decreto sul monitoraggio: tre indicatori di allerta per la Fase 2

Fondamentali per il monitoraggio dell'epidemia sono anche il grado di reattività e "tenuta del sistema sanitario per assicurare l'identificazione e gestione dei contatti, il monitoraggio dei quarantenati, un'adeguata e tempestiva esecuzione dei tamponi per l'accertamento diagnostico dei casi".

Allo stato attuale dell'epidemia, si legge nel decreto, "il consolidamento di una nuova fase, caratterizzata da iniziative di allentamento del lockdown e dalla loro progressiva estensione, può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell'andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale".

Tra i presupposti indicati figura anche "il raccordo tra assistenza primaria e quella in regime di ricovero, nonché la costante e tempestiva alimentazione dei flussi informativi necessari, da realizzarsi attraverso l'inserimento dei dati nei sistemi informativi".