Coronavirus, scoperta una nuova via d'entrata nella cellula

Un gruppo di ricercatori ha scoperto una nuova strada usata dal coronavirus per entrare nella cellula umana, oltre a quella già nota del recettore Ace2. Si tratta del recettore dell'acido sialico, presente nei tessuti delle alte vie aeree e usato allo stesso scopo anche dal virus della Mers. Una volta entrato, per replicarsi si serve di diverse proteine tra cui alcune in comune con l'Hiv. Lo spiegano due studi dell'Istituto italiano di tecnologia.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui