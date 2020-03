Coronavirus, Salvini: "Entro domenica oltre mille morti"

"Non voglio essere un uccello del malaugurio ma segnatevelo: entro la fine di questa settimana sarà superata in Italia quota mille morti. Stiamo parlando di una tragedia". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dell'emergenza coronavirus. "Il diritto alla vita e alla salute prima di tutto. Gli Italiani chiedono verità e coraggio, regole certe e garanzie economiche: non possono esserci lavoratori o imprenditori dimenticati", aggiunge. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui