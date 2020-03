Coronavirus, positivo il viceministro dell'Istruzione Ascani

"Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al coronavirus. Per questo motivo ho effettuato il tampone che è risultato positivo". Lo scrive su Twitter il viceministro dell'Istruzione Anna Ascani. "Sto bene: ho qualche linea di febbre e un po' di tosse", aggiunge. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui