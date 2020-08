Coronavirus, positivi disdicono la vacanza poi scoprono che non riavranno indietro la caparra: allora si presentano

Avevano progettato una vacanza sul litorale toscano nei giorni a cavallo di Ferragosto, era già tutto prenotato. Poi la scoperta della positività al coronavirus e la conseguente disdetta. Ma, dopo aver saputo che non avrebbero avuto indietro l’intera caparra da parte del villaggio in cui avevano prenotato, hanno deciso di presentarsi comunque. E’ accaduto a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno. Protagonista della vicenda una coppia intorno ai 25 anni. I totali della struttura si sono rifiutati di far entrare i turisti; sul posto sono arrivati anche i vigili urbani del Comune di Bibbona. Lo riporta Il Tirreno.