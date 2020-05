Coronavirus, a Cagliari dall'Emilia per lavoro: è positivo, 12 persone in isolamento

Un uomo di 64 anni arrivato da Reggio Emilia in Sardegna per lavoro è attualmente ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari perché risultato positivo al coronavirus. Tutte le persone venute a contatto con lui, una dozzina, sono state messe in isolamento domiciliare in attesa di approfondimenti diagnostici. La stanza dell'hotel nella quale alloggiava l'uomo è stata sanificata.