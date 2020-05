Coronavirus, barbiere abusivo di Caltanissetta positivo

Un barbiere di Campofranco , in provincia di Caltanissetta , che continuava a svolgere la propria professione a domicilio nonostante le disposizioni restrittive imposte per l'emergenza coronavirus, è risultato positivo al coronavirus. L'uomo avrebbe fatto i nomi di circa 40 clienti con cui sarebbe venuto in contatto.

I clienti ora sarebbero in quarantena. Tra questi ci sarebbe anche un medico che collaborava con una casa di cura dove erano già stati registrati diversi casi di positività. "E' una situazione che, come succede nei piccoli paesi, coinvolge tutta la comunità. Questa positività mi è stata comunicata ufficialmente il 13 maggio intorno alle 20 e subito mi sono allertato e adoperato con i medici ASP di Campofranco in maniera unitaria per seguire il protocollo", ha detto il sindaco di Campofranco, Rosario Pitanza, raggiunto telefonicamente dal giornale locale Castello Incantato.

"La problematica, inutile nasconderlo, si è allargata per i contatti che il soggetto ha dichiarato e per quelli ricostruiti su cui l’ASP sta lavorando. Io stesso sono in contatto tutta la notte con i miei concittadini, giovani, adulti, anziani per cercare di tranquillizzarli e affrontare nel migliore dei modi questa situazione che rischia di destabilizzare una situazione sociale un po' precaria a causa anche di alcuni tentativi di sciacallaggio sociale che non fanno certo bene in questo periodo, con qualche responsabile morale che ne risponderà nelle sedi opportune", ha aggiunto il primo cittadino.

"Fortunatamente la quasi totalità dei miei concittadini è gente per bene che osserva le regole, il buonsenso e il rispetto dell’altro. Comunque invito i miei concittadini a stare quanto più sereni possibili e uniti, perchè solo così affronteremo al meglio la situazione uscendone vincenti. Invito anche a non assurgersi a ruoli non nostri o ancora a giudici popolari, affidiamoci agli organi preposti e sono sicuro che in breve tempo potremmo dire che ancora una volta la Campofranco buona, la quasi totalità dei miei concittadini, sarà più forte anche del coronavirus", ha concluso.