Coronavirus, dall'Hassler di Roma al Grand Hotel di Rimini gli alberghi sono tutti vuoti

Stanze, corridoi e hall deserti da mesi, all'Hotel Hassler di Roma come al Grand Hotel di Rimini, in tutti i grandi alberghi del Paese la stessa desolazione. Del caotico via vai non è rimasta neppure l'ombra. Lunedì, seguendo tutte le misure di sicurezza, gli hotel potranno riaprire dopo mesi difficili. Secondo le stime di Federalberghi le perdite quest'anno saranno di 17 miliardi di euro, con un lavoratore su cinque che rischia il posto.