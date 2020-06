Coronavirus, più morti e più contagiati: 12 regioni senza nuove vittime

Sono 71 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore (dopo i 55 di ieri) e 321 i nuovi contagi (ieri erano stati 318) secondo i dati resi noti dalla Protezione civile. In 12 Regioni non si registra nessun decesso, mentre continuano a diminuire i ricoveri sia in terapia intensiva sia negli altri reparti: in rianimazione si contano 353 malati (-55), negli altri reparti siamo a 5.742 (174 in meno). Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui