Coronavirus, perché le donne sono meno esposte degli uomini

La chiesa di San Giuseppe, a Seriate (Bergamo), è piena di bare di persone morte in seguito all'epidemia di coronavirus. Il parroco Don Mario: "Viene da chiedersi dov'è Dio". Le salme destinate alla cremazione vengono poi trasferite fuori regione dall'esercito, mentre saranno i carabinieri a consegnare le ceneri ai familiari.

Dai dati che emergono ogni giorno sull'epidemia da coronavirus in Italia sembrerebbe che gli uomini siano la fascia "debole" nella risposta al Covid-19. Tra le donne infatti ci sono meno contagi e vittime e più guarigioni, come accade per giovani e bambini. Come scrive il Corriere della Sera, sono varie le ipotesi al vaglio degli scienziati: dalla risposta immunitaria al fattore genetico. Per Franco Locatelli, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, "andranno fatti studi approfonditi".