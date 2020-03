Coronavirus, Conte: "Ue dimostri di essere all'altezza, sarò inflessibile" | Gualtieri: "Parole di Von der Leyen sbagliate"

"Il compito della proposta non lo abbiamo rimesso alla presidente Von Der Leyen": questo il lapidario commento di Giuseppe Conte rispondendo alla presidente della Commissione europea che ha liquidato l'idea dei coronabond come "slogan". "Abbiamo dato incarico - ha spiegato in conferenza stampa a palazzo Chigi - all`eurogruppo 14 giorni per elaborare delle proposte, al plurale, che il prossimo Consiglio europeo possa prendere in considerazione. Chiaro, c'è un dibattito in corso, ma sarò inflessibile: tutti i dibattiti di questo mondo ma c'è un appuntamento con la storia, l'Ue deve dimostrare di essere all`altezza. La storia non avverte quando arriva. E' uno shock simmetrico che riguarda tutti, si tratta di dimostrarsi adeguati o no a questa evenienza, l`Italia si sta dimostrando completamente consapevole della reazione comune, poderosa, vigorosa, che la storia ci chiama a dare".

"Io - ha detto il premier - non passero' alla storia come quello che non è stato capace di dare la risposta. Mi batterò fino all'ultima goccia di sudore e fino all`ultimo grammo di energia".

Gualtieri: "Parole di Von der Leyen sbagliate" - "Le parole di Von Der Leyen" sui coronabond "sono sbagliate". Quella indicata nella lettera dei nove capi di Stato europei "è la risposta più adeguata per uno shock simmetrico sull'economia e tutti devono essere all'altezza della sfida, anche la presidente della commissione europea". Lo

dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Von der Leyen "Non si lavora su coronabond" - A scatenare la reazione del governo italiano sono state le parole della presidente della Commissione Ursula von der Leyen che in un'intervista alla Dpa ha detto: "Sui coronabond ci sono chiari confini giuridici, e non c'è un piano. Non lavoriamo a questo". "La parola coronabond è solo una sorta di slogan. Dietro c'è la grande questione delle garanzie. E su questo le riserve della Germania come di altri paesi sono giustificate".

Sassoli: "Von der Leyen chiarisca" - "Penso che debba arrivare un chiarimento dalla Von der Leyen, noi in parlamento avevamo capito un'altra cosa". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. "Noi sappiamo una cosa. E' indispensabile trovare un meccanismo a garanzia del debito che i Paesi produrranno per questa emergenza e sappiamo che tutti i Paesi dell'Unione saranno toccati, che dovranno spendere molti soldi e abbiamo bisogno di condividere questo debito", ha

aggiunto Sassoli. "Poi se qualcuno ha altre idee le tiri fuori, siamo disposti a discuterne. Il Consiglio giorni fa ha dato incarico all'Eurogruppo di formulare proposte e in questi giorni il dibattito è aperto sugli strumenti. Ma noi siamo sicuri che serva uno strumento di condivisione del debito questo è poco ma sicuro. Se qualcuno ha altre idee, lo vuole chiamare in altro modo, ben venga. Si faccia avanti", ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo.