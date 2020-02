Coronavirus, parla un ufficiale italiano della "Diamond Princess": "Bisogna vincere la paura"

Mentre iniziano le operazioni di sbarco per i passeggeri sani sulla Diamond Princess, la nave da crociera bloccata in Giappone a causa del Coronavirus, a "Mattino Cinque", ha parlato un membro italiano dell'equipaggio, raccontando le sensazioni delle persone ancora a bordo: "Sto pensando di tornare con gli altri 21 italiani, - ha spiegato in collegamento telefonico - credo sia la soluzione migliore. Il mio lavoro non prevede che io abbia contatti con i passeggeri, che sono chiusi in cabina in quarantena mentre noi membri dell'equipaggio abbiamo lavorato e stiamo lavorando ancorando".

Lavorare in queste condizioni non è assolutamente semplice: "Abbiamo sempre guanti, mascherine e una bottiglietta di disinfettante sempre in tasca - spiega l'uomo -. La vera preoccupazione per noi era non sapere, bisogna vincere la paura perché altrimenti sarebbe stato impossibile gestire la situazione se fosse capitato a uno solo di noi membri dell'equipaggio".