Coronavirus, in Cina il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagiati

Il numero di persone guarite martedì dal coronavirus e dimesse dagli ospedali in Cina si è attestato a 1.824, superando per la prima quello dei nuovi casi accertati di 1.749. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) negli aggiornamenti quotidiani ha detto che i contagi certi, al netto dell'Hubei (epicentro dell'epidemia), sono stati 56, in calo per il 15.esimo giorno di fila.

Secondo morto a Hong Kong Hong Kong registra il secondo morto per l'epidemia di coronavirus: lo ha riferito un portavoce del Princess Margaret Hospital, secondo cui il paziente, un uomo di 70 anni, ha avuto un rapido deterioramento delle condizioni di salute fino al decesso di questa mattina. L'uomo era affetto da diabete e problemi renali. Aveva avuto il 22 gennaio un viaggio di un solo giorno in Cina attraverso il passaggio transfrontaliero di Lok Ma Chau. Ammalatosi il 2 febbraio, era stato portato al Princess Margaret Hospital 10 giorni dopo una caduta. Era già in condizioni critiche quando fu confermato il contagio da coronavirus il 14 febbraio.

Nuovi casi in Corea del Sud La Corea del Sud riporta oggi 15 nuovi casi confermati di coronavirus, portando il totale dei contagi nel paese asiatico a 46. Undici dei nuovi contagiati provengono dalla città meridionale di Daegu e hanno tutti avuto contatti con una malata di 61 anni. La donna aveva avuto la febbre il 10 febbraio, ma si era rifiutata nell'immediato di sottoporsi ai test per il coronavirus ed era stata messa in quarantena solo una settimana dopo.

A causa dell'impatto del virus, Fitch ha deciso di tagliare l'outlook sulla Corea del Sud, stimando per il 2020 un Pil al 2,2%, dal 2,5%, La nuova previsione, più bassa del 2,3% della Bank of Korea, considera l'epidemia partita dalla Cina motivo di "una considerevole pressione al ribasso" sulla quarta economia asiatica. La Cina è il primo partner sudcoreano, pesando per poco più del 25% delle spedizioni totali di Seul all'estero.

Gm e Fca riprendono le attività in Cina General Motors e Fiat Chrysler hanno riaperto gli impianti o stanno cominciando a riavviare la produzione in Cina dopo la festività del Capodanno lunare estesa eccezionalmente per l'epidemia di coronavirus. Fca ha riattivato la fabbrica di Guangzhou, mentre un secondo impianto riprenderà "le operazioni a breve". Gm "ha avviato il processo di ripresa della produzione", parte di un percorso di due settimane che interessa i suoi 15 impianti.