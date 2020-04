Coronavirus, Ordine dei medici: non usate mascherine Protezione civile

Le mascherine ricevute martedì da parte della Protezione Civile, circa 600mila pezzi, non sono autorizzate per uso sanitario. Per questa ragione, il presidente della Federazione degli ordini dei medici, Filippo Anelli, ha inviato una circolare invitando a "sospendere immediatamente la distribuzione e l'utilizzo di quanto ricevuto, informando eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso". Segui gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus cliccando qui