Coronavirus, nuovo caso di contagio in Veneto: è un 67enne di Dolo

Un altro caso di contagio da coronavirus è stato registrato in Veneto. Si tratta di un 67enne di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. L'uomo è transitato prima dal pronto soccorso di Mirano (Venezia), poi nella rianimazione di Dolo (Venezia), e, in seguito al peggioramento delle condizioni, è stato trasferito a Padova. Sono invece stazionarie le condizioni dell'altro veneto, un 67enne di Vo' Euganeo, ricoverato sempre a Padova.