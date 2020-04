Coronavirus, Morani: "Ci stiamo dando da fare per consentire agli italiani di andare al mare"

Il governo è al lavoro per far sì che anche quest'anno la stagione balneare riesca a partire. Lo ha riferito il sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico Alessia Morani, in collegamento con "Mattino Cinque". "Ci stiamo dando da fare per consentire agli italiani di andare al mare, emergenza sanitaria permettendo", assicura l'esponente del Pd, ricordando come l'articolo 2 dell'ultimo Dpcm consenta le manutenzioni all'interno delle attività di impresa.

"Dunque anche all'interno degli stabilimenti balneari", precisa la sottosegretaria replicando al gestore di un lido di Fregene che lamentava il contrario, cioè che tutti i preparativi delle spiagge al momento sono bloccati, almeno nel Lazio. "Il governo ha scritto alcune regole, non è responsabilità nostra come queste regole vengono declinate", ha aggiunto Morani.