Coronavirus, ministro Azzolina: "Scuole chiuse fino al 15 marzo"

"Abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da giovedì e fino al 15 marzo al di fuori della zona rossa". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, annunciando la misura presa per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico", ha aggiunto.

