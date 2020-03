Coronavirus, Melania Rizzoli: "Anche chi corre è a rischio, il virus resta in aria diversi minuti"

Troppe persone ancora ignorano i divieti e per questo il governo potrebbe adottare misure ancor più stringenti nei confronti di chi non resta a casa. Nel mirino ci sono soprattutto i runners: chi va a correre, infatti, potrebbe comunque creare non pochi problemi come sottolinea a "Pomeriggio Cinque" Melania Rizzoli: "Il virus resta nell'aria per diversi minuti - spiega in collegamento Skype a Barbara d'Urso - e chi corre potrebbe venire a contatto con asintomatici, potrebbe insipirare una carica virale maggiore".

Per questo, l'assessore all'istruzione della regione Lombardia rinnova ancora una volta l'appello: "Dovete restare in casa - ha detto ai telespettatori della trasmissione - così mettete a rischio la vostra salute e quella degli altri"