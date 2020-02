Coronavirus, medici in quarantena: malati lasciati soli

L'Ordine dei medici ha diffuso la lettera di denuncia di due dottoresse di medicina generale dalla zona rossa lombarda che denunciano come i quattro medici di base della zona del Lodigiano siano in quarantena o ricoverati e i pazienti positivi al coronavirus con polmonite non abbiano la possibilità di essere visitati. In sostituzione ai medici di famiglia, per un bacino di 6mila abitanti, ne è stato mandato soltanto uno.

