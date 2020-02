Coronavirus, italiani trovati positivi: stop al tour negli Emirati Arabi | Primo caso in Nigeria, è un italiano

Primo caso confermato di coronavirus in Nigeria. Si tratta di un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio. Il paziente è "clinicamente stabile, senza sintomi gravi" e si trova in ospedale a Yaba. Il ministro della Salute nigeriana, Osagie Ehanire, ha dichiarato di essere al lavoro per identificare le persone entrate in contatto con l'uomo.