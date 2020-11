Coronavirus, Luca Zaia: "Abbiamo i parametri sanitari sotto controllo, possiamo evitare la zona arancione"

"Penso che si possa assolutamente valutare che il Veneto abbia dei parametri sanitari che sono assolutamente sotto controllo". Così, in collegamento a "Mattino Cinque", il governatore del Veneto Luca Zaia che spiega: "L’unico parametro discutibile era quello dei positivi su tampone eseguiti, dove la percentuale era più alta della media ma abbiamo dimostrato che era più alta perché caricavano tutti i positivi che intercettavamo sui tamponi molecolari".

Zaia, che si è detto convinto di poter evitare la zona arancione, ha ribadito l’importanza di "presidiare il tema ospedaliero in modo tale che il sistema non vada in crisi". "Ho dato disposizione mesi fa con un’ordinanza di chiudere 10 ospedali per dedicarli al Covid", ha ricordato il governatore che ha sottolineato ancora l’importanza di "mantenere il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine".