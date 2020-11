Coronavirus, gli operatori sanitari dell'ospedale di Padova: "Non sappiamo se ce la faremo"

Continua il reportage de "Le Iene" dall'ospedale di Padova, uno dei più grandi nosocomi italiani, che sta affrontando con non poche difficoltà la seconda ondata di coronavirus.



"Non sappiamo se ce la faremo", dichiara il dottor Andrea Vianello, primario del reparto di Fisiopatologia Respiratoria, alla iena Alessandro Politi, che è andato nell'ospedale veneto a raccogliere le testimonianze di chi combatte in prima linea contro il Covid. "Non è più come prima, chi lavora in ospedale adesso non ce la fa più", spiega ancora il medico che, come i suoi colleghi, gli infermieri e i dirigenti del nosocomio, svolge turni massacranti per fronteggiare il virus e fornire ai pazienti tutte le cure necessarie.