Coronavirus, l'Oms: "Evitare le cure fai da te con ibuprofene"

Chi riscontra sintomi compatibili con il contagio da coronavirus "non deve assumere ibuprofene di propria iniziativa, se non prescritto dal medico". Lo raccomanda l'Organizzazione mondiale della sanità, consigliando piuttosto l'utilizzo di paracetamolo come "cura fai da te". Il tema è emerso in seguito a uno studio che ipotizza l'azione di un enzima potenziata dall'assunzione di ibuprofene che può favorire le infezioni da Covid-19.

