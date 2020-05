Coronavirus, l'inventore del test rapido salivare: "Funziona in modo simile al test di gravidanza"

Arriva il test salivare per il coronavirus: si tratta di uno screening di primo livello per individuare la presenza del Covid-19 in soggetti asintomatici. "Il risultato arriva in pochi minuti", precisa a "Mattino Cinque" Lorenzo Azzi. Il patologo orale, inventore del sistema, spiega che il test funziona "in modo del tutto simile a quello di gravidanza".

Su una striscia di carta assorbente si applica qualche goccia di saliva diluita con una soluzione apposita: se si forma una banda il soggetto è negativo, se se ne formano due è positivo. L'attendibilità è al 90%: "Il test non vuole sostituire altri strumenti, ma solo fornire uno screening di primo livello", conclude Azzi.