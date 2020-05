Coronavirus, pronto test salivare: presto in commercio

E' pronto il test salivare sul coronavirus che "funziona in pochi minuti e sarà messo in commercio con un vero e proprio kit". Lo rende noto l'Azienda sanitaria territoriale dei Sette Laghi, in collaborazione con l'Università dell'Insubria di Varese. Il test funziona come quello di gravidanza. La saliva viene raccolta su una striscia di carta assorbente e trattata con un reagente: se compare una banda, il soggetto è negativo, se due, è positivo.