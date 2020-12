Coronavirus, l'infermiera Claudia Alivernini sarà la prima vaccinata in Italia: "E' un atto d'amore"

Da video

Claudia Alivernini è l'infermiera 29enne dello Spallanzani di Roma che il 27 dicembre riceverà per prima in Italia il vaccino anti Covid Pfizer-BioNTech. "Vaccinarsi è un atto d'amore e di responsabilità nei confronti della collettività - ha detto -. Con orgoglio rappresento tutti gli operatori sanitari che come me sono stati in prima linea durante questa pandemia".