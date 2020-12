Covid, le misure allo studio del governo per Natale: zona rossa nei festivi, arancione nei prefestivi

Germania, folla nei negozi di diverse città prima del lockdown Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 1 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 2 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 3 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 4 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 5 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 6 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 7 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 8 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 9 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 10 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 11 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 12 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 13 di 24 Shopping natalizio a Brema prima del lockdown Ansa 14 di 24 Le strade di karlsruhe "invase" poco prima del lockdown Ansa 15 di 24 Le strade di karlsruhe "invase" poco prima del lockdown Ansa 16 di 24 Le strade di karlsruhe "invase" poco prima del lockdown Ansa 17 di 24 Le strade di karlsruhe "invase" poco prima del lockdown Ansa 18 di 24 Le strade di karlsruhe "invase" poco prima del lockdown Ansa 19 di 24 Le strade di karlsruhe "invase" poco prima del lockdown Ansa 20 di 24 Le strade di karlsruhe "invase" poco prima del lockdown Ansa 21 di 24 Le strade di karlsruhe "invase" poco prima del lockdown Ansa 22 di 24 Le strade di karlsruhe "invase" poco prima del lockdown Ansa 23 di 24 Le strade di karlsruhe "invase" poco prima del lockdown Ansa 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci Migliaia di persone hanno invaso le vie dello shopping in diverse città tedesche prima che arrivi la serrata ordinata dalla cancelliera Angela Merkel. Il lockdown è stato imposto a causa dei numeri dell'epidemia Covid che stanno nelle ultime settimane galoppando.

Il governo, in vista delle festività, pensa a nuove misure restrittive, di cui si discute ormai da diversi giorni. Zona rossa i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Befana e nelle due domeniche del 27 dicembre e 3 gennaio. Zona arancione, invece, nei prefestivi. L'esecutivo varerà il decreto Covid tra oggi e domani. Numeri allarmanti anche in Germania: 27.728 casi e picco di morti con 952 in 24 ore.