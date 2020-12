Coronavirus, in Italia 846 decessi e 14.844 nuovi casi

In Italia ci sono 14.844 nuovi casi di coronavirus a fronte di 162.880 tamponi effettuati. Ancora alto il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 846 morti (contro i 491 di lunedì) per un totale, da inizio emergenza, che sale a 65.857. Sono 3.003 le persone ricoverate in terapia intensiva. Il tasso di positività si attesta al 9,1% (-2,5%).