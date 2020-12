Covid, nuove Regioni in giallo | Per Natale il governo raccomanda prudenza e pensa a piccole deroghe

Da oggi Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte sono zone gialle e l'Abruzzo torna arancione mentre governo ed esperti continuano a raccomandare ovunque prudenza. Per questo l'esecutivo conferma la linea del rigore, anche se pensa a minime deroghe. Annunciato per gennaio l'inizio delle vaccinazioni antiCovid. In Germania Angela Merkel potrebbe reintrodurre un lockdown severo entro mercoledì. La Corea del Sud è alle prese con una terza ondata epidemica.