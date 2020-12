Covid, Merkel pensa a lockdown duro dal 16 dicembre: stop negozi e scuole

Afp

La cancelliera Angela Merkel pensa alla chiusura di negozi e scuole dal 16 dicembre fino al 10 gennaio, nella convinzione che in Germania sia necessaria subito una stretta per domare la curva epidemiologica che non cala. La bozza per un nuovo lockdown è trapelata prima dell'incontro tra la cancelliera e i governatori dei Laender. I vertici locali sono in parte restii a misure più dure, ma alcuni già hanno proceduto a un inasprimento.