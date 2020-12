Coronavirus, in Italia altri 19.903 casi e 649 morti

I casi Regione per Regione - La Regione che ha registrato più casi è stata il Veneto, con 5.098 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Segue la Lombardia (2.736), l'Emilia-Romagna (1.807), la Puglia (1.478), il Piemonte (1.443, la Campania (1.414), il Lazio (1.194) e la Sicilia (1.016). Tutte le altre Regioni hanno registrato meno di mille casi giornalieri.

La pressione sugli ospedali - Sono 66 in meno rispetto a venerdì i ricoverati in terapia intensiva positivi al Covid-19, per un totale di 3.199 posti occupati. Gli ingressi del giorno sono stati 195. Nei reparti ordinari ci sono invece, 28.068 persone, in calo di 494 rispetto a venerdì.