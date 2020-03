Coronavirus, le banche ai pensionati: "Non andate nelle filiali"

In prossimità dell'accredito delle pensioni sui conti correnti, l'associazione bancaria italiana ha rivolto ai pensionati "un appello a non recarsi nelle filiali bancarie". L'invito è invece quello, per ritirare i contanti, di utilizzare "i canali che non richiedono presenza fisica e i bancomat all'esterno per evitare rischi di contagio". Per esigenze che invece richiedono l'intervento degli impiegati, invece, l'invito è quello di telefonare.