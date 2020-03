Coronavirus, Inps: "Dalla prossima settimana i 5 bonus per le partite Iva e gli altri lavoratori"

"Dalla prossima settimana saranno aperte le procedure per accedere ai 5 bonus: partite Iva, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo". Lo ha reso noto il presidente dell' Inps , Pasquale Tridico , parlando delle misure previste dal "Cura Italia" per far fronte all'emergenza coronavirus . Per i bonus verrà attivata sul sito dell'Istituto una "procedura semplificata con un Pin semplificato", ha precisato.

Tridico ha quindi affermato che l'Inps "ha tutta la liquidità necessaria per far fronte a tutte queste istanze e questo non pregiudica il pagamento delle pensioni".

"Pensioni? Fino a maggio nessun problema di liquidità" E proprio sul fronte delle pensioni, il presidente dell'Inps ha precisato: "Abbiamo i soldi per pagarle fino al momento in cui è stato sospeso il pagamento dei contributi. Quindi fino a maggio non c'è problema di liquidità anche perché possiamo accedere ad un 'tesoretto' che è il Fondo di Tesoreria dello Stato. Dopo di che immagino che in aprile ci sarà un altro decreto che dovrà anche dire cosa succederà alla sospensione dei contributi".

Fnp Cisl: "Tridico non faccia allarmismo" Dopo le parole di Tridico sulle pensioni è arrivato il duro commento del segretario generale della Cisl Pensionati, Piero Ragazzzini: "Le dichiarazioni del presidente dell'Inps creano solo allarmismo e ansia. E' per questo che gli chiediamo di fare immediatamente chiarezza al fine di ristabilire la tranquillità senza creare disagi ulteriori ai danni dei nostri pensionati".