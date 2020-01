Coronavirus, l'analisi di Guido Bertolaso: "Non c'è ragione per allarmarsi"

"Dobbiamo stare assolutamente tranquilli, non c'è nessuna ragione di allarmismo o preoccupazione". Con queste parole il dottor Guido Bertolaso è intervenuto nel corso della puntata di "Stasera Italia" in merito al Coronavirus, che dalla Cina sembrerebbe essersi diffuso arrivando anche in Italia.

"È la prima volta che una pandemia del genere viene presa con grande tempestività - aggiunge durante il collegamento con la trasmissione di Rete 4 - Diamo atto di questo alle autorità cinesi, che hanno pure riconosciuto di aver perso qualche settimana nel segnalare questa epidemia ma poi si sono mossi molto bene bloccando 60 milioni di persone a casa loro, che è l'unico sistema da adottare se si vuole evitare la contaminazione e la diffusione del virus".

Infine l'analisi sulla situazione in Italia: "Il Governo è intervenuto in modo assolutamente tempestivo, ha seguito le procedure adottate nel 2003. Lo stato di emergenza è un'attività di precauzione: è tutto sotto controllo e non significa che siamo spaventati".