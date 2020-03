Coronavirus, Italia blindata: l'Austria richiama in patria i cittadini

Dopo il nuovo decreto sull'emergenza coronavirus, che ha esteso a tutta l'Italia le misure restrittive inizialmente adottate solo in Lombardia e nelle altre 14 province più colpite, l'Austria ha lanciato un appello a tutti i propri cittadini affinché tornino in patria. Vienna, inoltre, ha messo in guardia gli austriaci consigliando di evitare viaggi in Italia.