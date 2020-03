Coronavirus, Istituto superiore sanità: Lombardia zona rossa? Valutiamo

L'intera Lombardia potrebbe diventare zona rossa. L'ipotesi non è stata esclusa dal presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. "La Lombardia è un'area particolare, c'è un incremento particolare in aree più che in altre - ha spiegato - . La Regione ha sottoposto questo tipo di problematica e il comitato tecnico scientifico sta lavorando attentamente per capire se ci sono eventuali provvedimenti da adottare. Siamo in fase di analisi". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui